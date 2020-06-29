Житель Карелии 20 раз воткнул нож в приятеля из-за неприязненных отношений

В Питкяранте местного жителя, совершившего жестокое убийство, отправили за решетку на 6,5 лет, сообщили в городском суде Питкяранты.

Суд Питкяранты признал местного жителя виновным в покушении на убийство товарища.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры с другом на почве личных неприязненных отношений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления смерти и желая её наступления, житель Питкяранты умышленно нанес знакомому не менее 20 ударов ножом в жизненно важные органы.

Исследовав все доказательства в совокупности, суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Заявленный родственниками погибшего гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с обвиняемого миллион рублей.