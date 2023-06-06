Житель Карелии, до смерти избивший свою знакомую, заявил, что она пострадала в ДТП

Суд в Петрозаводске раскрыл обман злоумышленника и отправил его в колонию строгого режима на 12 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие и суд установили, что в феврале 53-летний нетрезвый злоумышленник дома поссорился со своей знакомой. Мужчина сильно избил ее руками и ногами по голове и телу.



На следующий день, состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, и мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая отвезла его жертву в больницу.



Там она скончалась, не приходя в сознание. Медикам злоумышленник заявил, что петрозаводчанка получила травмы в ДТП.

Судебно-медицинская экспертиза установила истинные причины гибели потерпевшей. Мужчину суд отправил на 12 лет в исправительную колонию строгого режима, сообщили в региональном Следкоме.