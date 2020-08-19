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Житель Карелии "добегался" до реального срока

Новости. Криминал
17:40, 19 Августа 2020
фото: © ТАСС / Егор Алеев
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Местному жителю дважды меняли наказание за нарушение закона, сообщили в прокуратуре Карелии.

В декабре 2019 в Санкт-Петербурге осудили жителя Пудожского района за публичное оскорбление представителя власти. Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ условно.

Нарушителю запретили менять место жительства без уведомления специализированного органа. Но он ослушался. 

Жителю Карелии заменили условное наказание на реальное. Однако и это никак не повлияло на действия осужденного.

Его объявили в федеральный розыск, задержали в Смоленской области и отправили в колонию строгого режима на 3 месяца 10 дней.

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