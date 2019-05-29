Житель Карелии дважды обокрал дом умершей женщины

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Мужчина не учел, что дом находится под охраной, сообщили в прокуратуре Карелии.
По информации ведомства, 49-летний мужчина дважды проник в дом умершей женщины. Злоумышленник разыскивал ценности и забирал их с собой.
Ущерб превысил 22 тысячи рублей.
Житель Лахденпохского района не учел, что родственники приняли меры к сохранности ее имущества.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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