Житель Карелии дважды обокрал дом умершей женщины

Мужчина не учел, что дом находится под охраной, сообщили в прокуратуре Карелии.

По информации ведомства, 49-летний мужчина дважды проник в дом умершей женщины. Злоумышленник разыскивал ценности и забирал их с собой.

Ущерб превысил 22 тысячи рублей.

Житель Лахденпохского района не учел, что родственники приняли меры к сохранности ее имущества.

Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.