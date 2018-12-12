Житель Карелии дважды попался на незаконной продаже копченой рыбы

На несанкционированной торговой точке в Сортавале мужчина дважды продавал копченую рыбу без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе мероприятия в одной из несанкционированных торговых точек была обнаружена в продаже рыба (судак горячего копчения в количестве 3,2 кг, кета копченая – 3 кг и лещ копченый – 4 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара.

Продукцию продавал житель Сортавальского района.

Во время очередной проверки этот же гражданин попался на подобном нарушении.

Ему выписали штрафы – три тысячи рублей.

Вся рыба снята с реализации и использована собственником для личного употребления.