Житель Карелии дважды попался на незаконной продаже копченой рыбы

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На несанкционированной торговой точке в Сортавале мужчина дважды продавал копченую рыбу без документов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ходе мероприятия в одной из несанкционированных торговых точек была обнаружена в продаже рыба (судак горячего копчения в количестве 3,2 кг, кета копченая – 3 кг и лещ копченый – 4 кг) без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность товара.
Продукцию продавал житель Сортавальского района.
Во время очередной проверки этот же гражданин попался на подобном нарушении.
Ему выписали штрафы – три тысячи рублей.
Вся рыба снята с реализации и использована собственником для личного употребления.
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