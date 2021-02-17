Житель Карелии из-за неприязненных отношений прострелил левую ногу знакомому

В Лоухском районе суд отправил за решетку местного жителя, прострелившего ногу товарищу, сообщается на сайте районного суда.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что мужчина летом 2020 года, находясь в квартире своего знакомого, из неприязненных отношений выхватил из рук потерпевшего охотничье ружье и прострелил ему левую ногу, нанеся тяжкий вред здоровью последнего, повлекший потерю трудоспособности.

На судебном заседании стрелок свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.