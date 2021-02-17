Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин предложил подумать о продуктовых сертификатах для малоимущих 10
17.02.2021 20:40
Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова 16
Сегодня 11:30
70-летняя актриса раскрыла секрет "вечно молодого" лица 2
17.02.2021 19:10
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО) 8
Сегодня 06:40
МВД Карелии объявило имена трех своих лучших сотрудников (ФОТО) 2
Сегодня 08:20
Умер актёр Андрей Мягков 3
Сегодня 10:35

Житель Карелии из-за неприязненных отношений прострелил левую ногу знакомому

Новости. Криминал
13:23, 18 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

В Лоухском районе суд отправил за решетку местного жителя, прострелившего ногу товарищу, сообщается на сайте районного суда.

Лоухский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что мужчина летом 2020 года, находясь в квартире своего знакомого, из неприязненных отношений выхватил из рук потерпевшего охотничье ружье и прострелил ему левую ногу, нанеся тяжкий вред здоровью последнего, повлекший потерю трудоспособности.

На судебном заседании стрелок свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-18 13:39:49
Не раскаяние у него, а попытка скостить срок. Он и понятия не имеет, что такое "раскаяние".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как изменить Конституцию за полчаса
Сегодня 15:25
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 1
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»