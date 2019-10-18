17:07, 18 Октября 2019
Житель Карелии, избивавший и насиловавший несовершеннолетнюю возлюбленную, пойдет под суд
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Мужчине грозит 7 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в Сортавале встречался с девушкой, которой не было 16 лет. Мужчина неоднократно совершал с ней половые сношения. Кроме того, обвиняемый систематически причинял потерпевшей побои и иные насильственные действия.
Мужчина арестован.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
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