Житель Карелии, избивший собутыльницу железным совком, отделался условным сроком

Мужчина решил защитить жену-инвалида от словесных нападок гостьи и взялся за металлический предмет, рассказали в прокуратуре Карелии.

Суд в Пудожском районе признал виновным 65-летнего жителя райцентра в жестоком избиении женщины.



Во время судебного расследования удалось установить, что в ночь на 6 октября 2022 года мужчина вместе с женой принимали гостью.



Во время застолья женщины поссорились. Хозяин квартиры решил защитить свою супругу, которая является инвалидом по зрению. Мужчина взял в руки металлический совок и нанес обидчице не менее 13 ударов в голову и тело, причинив тяжкий вред здоровью.

В суде пудожанин во всем признался и раскаялся, заявив, что был пьян. Приговор - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.



Кроме того, у подсудимого есть психическое заболевание, которое не исключает вменяемость, как заявили в прокуратуре Карелии. Поэтому к условному сроку суд добавил принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.



Приговор в законную силу не вступил.