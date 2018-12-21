Житель Карелии изнасиловал 8-летнюю девочку

Суд Беломорска направил педофила, надругавшегося над ребенком, на лечение в психбольницу, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июле житель Беломорска на улице изнасиловал 8-летнюю девочку.

В ходе расследования мужчине проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает хроническим психическим расстройством.

Суд направил насильника на принудительное лечение в психиатрическую больницу.