Житель Карелии изрезал лодку соседа по даче

Новости по теме
Загрузка...
Житель Пудожского района пошел на преступление после ссоры с соседом по даче
В полицию Пудожского района обратился мужчина. Приехав на дачу, он обнаружил, что неизвестный изрезал его недавно приобретенную резиновую лодку ножом. Восстановлению она не подлежала, ущерб составил 40 тысяч рублей.
Полицейские установили, что накануне у мужчины произошел конфликт с соседом по даче. Они разыскали его и в беседе 33-летний пудожанин сознался в содеянном.
Подозреваемый возместил причиненный ущерб мужчина в полном размере.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
22.08.2019, 15:22
24.08.2019, 11:39
22.08.2019, 15:26
Аналитика
Сегодня 13:43
Обществоведение
Участники "круглого стола" о развитии системы образования Карелии попросили республиканские власти восстановить управляемость отраслью и избавить педагогов от "мрака всевозможных отчетов".
Сегодня 12:29
Сегодня 09:55
22.08.2019 15:22
Чтиво
26.08.2019 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
Сегодня 15:15
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии