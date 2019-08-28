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Новости. Криминал
18:00, 28 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Житель Карелии изрезал лодку соседа по даче

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Житель Пудожского района пошел на преступление после ссоры с соседом по даче

В полицию Пудожского района обратился мужчина. Приехав на дачу, он обнаружил, что неизвестный изрезал его недавно приобретенную резиновую лодку ножом. Восстановлению она не подлежала, ущерб составил 40 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне у мужчины произошел конфликт с соседом по даче. Они разыскали его и в беседе 33-летний пудожанин сознался в содеянном.

Подозреваемый возместил причиненный ущерб мужчина в полном размере.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Неравнодушный
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Чудные люди в Пудожском уезде обретаются, не понимаю их.
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