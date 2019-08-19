Житель Карелии изувечил школьного друга металлической трубой

Пострадавший рассказал, что упал с лестницы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен с тяжелыми травмами 35-летний мужчина.



По его словам, он получил травмы, когда упал с лестницы. Но у полицейских были основания усомниться в том, что потерпевший получил эти повреждения самостоятельно.

Поступивший в больницу мужчина, некоторое время проживал у своего школьного друга. В один из вечеров он употреблял алкоголь и под его воздействием стал агрессивно себя вести по отношении к супруге своего друга. Та позвонила мужу, который возвращаясь домой, вооружился куском металлической трубы и нанес ею повреждения приятелю. После чего сам вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело.