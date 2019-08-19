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Новости. Криминал
12:39, 19 Августа 2019
фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Житель Карелии изувечил школьного друга металлической трубой

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Пострадавший рассказал, что упал с лестницы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен с тяжелыми травмами 35-летний мужчина.

По его словам, он получил травмы, когда упал с лестницы. Но у полицейских были основания усомниться в том, что потерпевший получил эти повреждения самостоятельно.

Поступивший в больницу мужчина, некоторое время проживал у своего школьного друга. В один из вечеров он употреблял алкоголь и под его воздействием стал агрессивно себя вести по отношении к супруге своего друга. Та позвонила мужу, который возвращаясь домой, вооружился куском металлической трубы и нанес ею повреждения приятелю. После чего сам вызвал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-19 13:48:58
Алкаши одноклассники очень полезны в семейной жизни. С ними можно и водку попить, и по душам поговорить, и железной трубой отфигачить в целях снятия стресса. Зато они тебя даже полиции никогда не сдадут. Весьма полезные людишки.
кир
2019-08-19 13:24:16
И что? И ничего. Самобытные живут по своим правилам.
Гость
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