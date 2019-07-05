Житель Карелии на глазах у детей зарезал собаку

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Инцидент произошел в поселке Мийнала 4 июля, сообщили в МВД Карелии.
В группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ-НАВСЕГДА" появилась информация о том, что житель п. Мийнала на глазах у детей зарезал собаку.
"Сегодня в п. Мийнала мужчина примерно в возрасте 35 лет совершил страшное дело: перерезал горло собаке при маленьких детях, после взял мёртвую собаку, положил её в пакет и пошёл закапывать. Жители поселка вызвали сотрудников полиции. Полиция тело собаки нашла и изъяла для проведения экспертизы. Мужчина от сотрудников скрылся", – сообщили в группе.
В МВД Карелии сообщили, что подозреваемый в убийстве собаки мужчина установлен и найден. Ведется проверка.
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