Житель Карелии набрал долгов сразу в двух районах республики

Судебные приставы смогли закрыть сразу несколько исполнительных производств, запретив регистрацию автомобиля должника, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Пряжинского района были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов на сумму 4500 рублей. Фигурант нигде официально не работал, не оплачивал долг и по месту прописки не появлялся.

Однако приставы выяснили, что у должника есть автомобиль — в отношении него запретили регистрацию. В результате должнику пришлось явиться на прием к судебному приставу-исполнителю по Пряжинскому району.

Как было установлено, долги у фигуранта оказались не только в Пряжинском районе — судебные приставы Сегежского района возбудили против него исполнительное производство из-за долга за коммунальные услуги в 40 тысяч рублей.

В результате должник предпочел оплатить всю сумму сразу — около 45 тысяч рублей. Исполнительные производства были закрыты.