Житель Карелии накопил долгов свыше 800 тысяч рублей

С должника взыскали более 160 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал за услуги ЖКХ более 150 тысяч рублей и более 670 тысяч рублей предпринимателю.

Транспортное средство Mersedez-Benz должника арестовали. Также был вынесен исполнительский сбор в сумме более 10 тысяч рублей, наложен арест на счета.

Должник явился в службу судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности за ЖКУ. По третьему исполнительному производству, с индивидуальным предпринимателем было заключено мировое соглашение.