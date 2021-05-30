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В Карелии похитителя денег с чужой карты вычислили по камерам

Новости. Криминал
10:45, 31 Мая 2021
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

Олонецкие полицейские по телефонным уведомлениям и камерам наблюдения вычислили путь злоумышленника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 30-летний горожанин. Он сообщил, что с его счёта неизвестные списали деньги — несколько сотен рублей. Мужчина пояснил, что, возможно, выронил банковскую карту на улице и пропажу обнаружил лишь тогда, когда на мобильный телефон начали приходить уведомления о совершённых покупках.

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Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в одном из магазинов, сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 37-летний местный житель. По версии следствия, он заметил лежащую на земле чужую банковскую карту, однако возвращать её законному владельцу не стал, а распорядился сбережениями, хранившимися на счету, по-своему — приобрёл продукты. После этого он сломал карту и выбросил её.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить причинённый ущерб. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
2021-05-31 11:26:58
Лживое раскаяние. Не верю, - сказал кот.
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