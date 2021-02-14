Житель Карелии нарубил дров и стал фигурантом уголовного дела

В Прионежском районе местный житель срубил деревья, чтобы обогреться зимой, и стал фигурантом уголовного дела, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от представителей лесничества. При обходе территории они выявили факт незаконной рубки 20 деревьев различных пород.

Сумма ущерба составила без малого 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый: 34-летний житель одного из поселков, у которого ранее проблем с законом не возникало. Он дал признательные показания и рассказал, что срубленную древесину намеревался использовать для отопления дома.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.