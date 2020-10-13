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Житель Карелии нашел ночью телефон и неприятности

Новости. Общество
17:40, 13 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Лоухском районе полицию мужчина потерял телефон, а вместе с ним и деньги, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Лоухского района обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ночью возвращался домой из гостей, по дороге потерял мобильный телефон. К гаджету была привязана банковская карта. Утром он получил сообщение о переводе денег в адрес неизвестного ему лица.

Полицейские установили, что случайной находкой воспользовался другой 31-летний неработающий житель поселка.

С его слов, он ночью нашел телефон и воспользовался чужим банковским счетом. Совершив перевод в размере 6 тысяч рублей, подозреваемый хотел позже сбыть и мобильный, но не успел. Телефон изъят сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2020-10-13 17:42:36
Жалко. Белые и пушистые люди не успели купить со скидкой. :)
Гость
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