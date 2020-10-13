Житель Карелии нашел ночью телефон и неприятности

В Лоухском районе полицию мужчина потерял телефон, а вместе с ним и деньги, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Лоухского района обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ночью возвращался домой из гостей, по дороге потерял мобильный телефон. К гаджету была привязана банковская карта. Утром он получил сообщение о переводе денег в адрес неизвестного ему лица.

Полицейские установили, что случайной находкой воспользовался другой 31-летний неработающий житель поселка.

С его слов, он ночью нашел телефон и воспользовался чужим банковским счетом. Совершив перевод в размере 6 тысяч рублей, подозреваемый хотел позже сбыть и мобильный, но не успел. Телефон изъят сотрудниками полиции.



Возбуждено уголовное дело.