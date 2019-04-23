Житель Карелии нашел труп в квартире дочери

Пенсионер приехал из Карелии в Ленобласть, чтоб навестить дочь, и обнаружил в ее квартиру тело мужчины.

Издание 47news сообщает, что 22 апреля около 14.00 во всеволожскую полицию поступило сообщение от 67-летнего жителя карельского города Костомукша.

Он рассказал, что приехал навестить 38-летнюю дочь, которая живёт на Арсенальной ул. в Новодевяткино. Но когда зашёл в квартиру, то вместо дочери увидел тело мужчины, лежавшее на полу в кухне и накрытое наволочкой.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 29-летний житель города Пушкин. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Петербурга.

По версии следствия, в квартире произошёл конфликт на фоне застолья. Погибших получил удар ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.