Житель Карелии "наследил" около места преступления

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Мужчина украл имущество и растерял его в лесу, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Суоярвского района поступило сообщение о хищениях. Из двух автомобилей было похищено различное имущество, а также слит бензин.
56-летний житель районного центра проник в салоны двух автомобилей, похитил автомагнитолы, запчасти и слил бензин. В момент кражи, как выяснили полицейские, мужчину спугнул посторонний шум.
Он решил скрыться через лес. И, будучи нетрезвым, растерял похищенные предметы в кустах, заодно выронил собственный мобильный телефон. Канистры с топливом подозреваемый продал.
Возбуждено уголовное дело.
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