Житель Карелии "наследил" около места преступления

Мужчина украл имущество и растерял его в лесу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило сообщение о хищениях. Из двух автомобилей было похищено различное имущество, а также слит бензин.

56-летний житель районного центра проник в салоны двух автомобилей, похитил автомагнитолы, запчасти и слил бензин. В момент кражи, как выяснили полицейские, мужчину спугнул посторонний шум.



Он решил скрыться через лес. И, будучи нетрезвым, растерял похищенные предметы в кустах, заодно выронил собственный мобильный телефон. Канистры с топливом подозреваемый продал.

Возбуждено уголовное дело.