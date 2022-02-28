Житель Карелии навсегда решил спор с приятелем с помощью скалки и ножа

В Питкяранте будут судить 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Питкяранте, поссорился со своим знакомым. Он избил приятеля деревянной скалкой и нанес множественные ножевые ранения, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия установлено, что ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался, по месту работы характеризовался положительно, данное преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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