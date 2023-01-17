Житель Карелии назвал четыре последние цифры своего телефонного номера и лишился денег

Кондопожские полицейские расследуют очередное мошенничество, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кондопожского района обратился горожанин, лишившийся денег. По его словам, он попался на удочку мошенников, хотя и знал о риске разглашения данных.
Мужчина оформил в маркетплейсе виртуальную карту, а затем выбрал товар и оформил сделку. Вечером ему позвонили якобы из службы доставки и потребовали данные вирутальной карты. Однако кондопожанин знал о телефонных мошенниках и отказал звонившему.
Через некоторое время позвонил другой человек — он попросил назвать последние 4 цифры номера клиента. Житель Карелии, рассудив, что это не секретная информация, назвал их. Однако вскоре заказ был отменен, а перечисленные на покупку 60 тысяч рублей ушли постороннему клиенту.
По версии полиции, аферисты каким-то образом получили доступ к аккаунту кондопожанина, а затем отменили заказ — для этого понадобился номер телефона — и перевели себе возвращенные интернет-магазином деньги.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства преступления.
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