Житель Карелии назвал четыре последние цифры своего телефонного номера и лишился денег

Кондопожские полицейские расследуют очередное мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратился горожанин, лишившийся денег. По его словам, он попался на удочку мошенников, хотя и знал о риске разглашения данных.

Мужчина оформил в маркетплейсе виртуальную карту, а затем выбрал товар и оформил сделку. Вечером ему позвонили якобы из службы доставки и потребовали данные вирутальной карты. Однако кондопожанин знал о телефонных мошенниках и отказал звонившему.

Через некоторое время позвонил другой человек — он попросил назвать последние 4 цифры номера клиента. Житель Карелии, рассудив, что это не секретная информация, назвал их. Однако вскоре заказ был отменен, а перечисленные на покупку 60 тысяч рублей ушли постороннему клиенту.

По версии полиции, аферисты каким-то образом получили доступ к аккаунту кондопожанина, а затем отменили заказ — для этого понадобился номер телефона — и перевели себе возвращенные интернет-магазином деньги.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства преступления.