Житель Карелии не оправдал доверие собутыльника, сняв с его карты лишние деньги

Беломорчанин пошел снимать деньги с карты собутыльника, но не удержался от соблазна и прихватил еще 4 тысячи сверху, сообщили на сайте местного суда.

Беломорский районный суд осудил местного жителя, снявшего деньги с чужого счета.

Как выяснилось в ходе расследования, в апреле 2020 года житель Беломорска распивал спиртное в компании со знакомым. Получив банковскую карту от её владельца для снятия наличных, он не удержался и снял с карты дополнительно 4 тысячи рублей без ведома её владельца.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража».

Суд признал в качестве отягчающего обстоятельства состояние опьянения в момент совершения преступления и приговорил мужчину к трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полгода.

Приговор суда вступил в законную силу.