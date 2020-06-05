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Житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долга в 10 тысяч рублей

Новости. Общество
18:20, 05 Июня 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Мужчина не смог снять машину с учета, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Кондопожского района накопил задолженность по кредитам и расходам по оплате государственной пошлины на сумму более 10 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.  

Несмотря на это, должник попытался продать свой автомобиль, но не смог. 

Чтобы избежать ареста автомобиля, мужчина погасил долг.

Ранее житель Костомукши задолжал за кредит более 90 тысяч рублей и также не смог продать автомобиль.

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