Житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долга в 10 тысяч рублей

Мужчина не смог снять машину с учета, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Кондопожского района накопил задолженность по кредитам и расходам по оплате государственной пошлины на сумму более 10 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Несмотря на это, должник попытался продать свой автомобиль, но не смог.

Чтобы избежать ареста автомобиля, мужчина погасил долг.

Ранее житель Костомукши задолжал за кредит более 90 тысяч рублей и также не смог продать автомобиль.