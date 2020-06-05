Житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долга в 10 тысяч рублей

Мужчина не смог снять машину с учета, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Житель Кондопожского района накопил задолженность по кредитам и расходам по оплате государственной пошлины на сумму более 10 тысяч рублей.
Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля.
Несмотря на это, должник попытался продать свой автомобиль, но не смог.
Чтобы избежать ареста автомобиля, мужчина погасил долг.
Ранее житель Костомукши задолжал за кредит более 90 тысяч рублей и также не смог продать автомобиль.
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