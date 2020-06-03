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Житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долгов по кредитам

Новости. Общество
11:00, 04 Июня 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Житель Костомукши задолжал за кредит более 90 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Приставы приняли принудительные меры, чтобы мотивировать мужчину к погашению долга – запретили регистрационные действия в отношении иномарки.

Должник захотел продать автомобиль, но не смог этого сделать.

На встрече с приставами костомукшанин пояснил, что не получал постановление о возбуждении исполнительного производства, так как  был в командировке.

Мужчине сообщили о возможном аресте авто, после чего тот полностью погасил долг.

Ранее приставы отыскали жителя Карелии, задолжавшего фирме 170 тысяч рублей.

 

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