Житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долгов по кредитам

Житель Костомукши задолжал за кредит более 90 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Приставы приняли принудительные меры, чтобы мотивировать мужчину к погашению долга – запретили регистрационные действия в отношении иномарки.

Должник захотел продать автомобиль, но не смог этого сделать.

На встрече с приставами костомукшанин пояснил, что не получал постановление о возбуждении исполнительного производства, так как был в командировке.

Мужчине сообщили о возможном аресте авто, после чего тот полностью погасил долг.

Ранее приставы отыскали жителя Карелии, задолжавшего фирме 170 тысяч рублей.