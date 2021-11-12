Житель Карелии не устоял от соблазна, оставшись наедине с женской сумкой

В Медвежьегорске полицейские раскрыли кражу, от которой пострадала местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление о краже 5 тысяч рублей от местной жительницы.

Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего и установили подозреваемого — 37-летнего жителя Медвежьегорска.

Как выяснили полицейские, мужчина, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяйка ненадолго отлучилась. В это время он проверил сумку хозяйки, вытащил пятитысячную купюру, а после покинул квартиру. Часть денег мужчина успел потратить на алкоголь.

Подозреваемый признал вину и обязался возместить нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже.