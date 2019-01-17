Житель Карелии незаметно лишился 30 тысяч рублей с банковской карты

Полицейские в Костомукше раскрыли кражу пенсий с банковской карты.

По данным МВД Карелии, житель Костомукши однажды решил снять пенсии с карты, но обнаружил, что деньги исчезли. После этого он написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в беседе с пенсионером выяснили, что тот еще летом 2018 года подключал сервис смс-уведомлений. Примечательно, что по факту ни разу такие сообщения возрастному клиенту банка не приходили.

Полицейские установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. Выяснилось, что при подключении услуги мобильного информирования произошла ошибка. Одна цифра номера телефона была перепутана и смс-уведомления стали приходить 19-летнему уроженцу Карелии, проживающему ныне в другом регионе.

По версии следствия, молодой человек, получив доступ к управлению посторонним счетом, стал переводить себе деньги. В результате с июля по октябрь 2018 года им были похищены более 30 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".