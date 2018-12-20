Житель Карелии незаметно вынес из магазина бутылку вина

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, когда он повторно пришел в магазин, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
В Суоярви 19 декабря был задержан 21-летний житель посёлка Леппясюрья. Ему удалось незаметно вынести из торгового зала бутылку импортного игристого вина стоимостью 850 рублей.
Хищение было замечено не сразу, а лишь при просмотре записей камер видеонаблюдения. Продавцы запомнили внешность посетителя, и не прошло трёх часов, как вновь увидели его в магазине. Тут же была нажата "тревожная кнопка". На место прибыла наряд вневедомственной охраны.
Гражданин был задержан.
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