Житель Карелии обгорел на пожаре в дачном доме

В Сегежском районе на пожаре в дачном доме пострадал мужчина, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В понедельник в 01.02 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в кооперативе "Яблоня".

На пожаре пострадал мужчина, он получил 28% ожогов тела и был доставлен в местную ЦРБ.