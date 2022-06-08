Житель Карелии обиделся на уволившего его работодателя и пошел на преступление

В Калевальском районе завершилось следствие в отношении местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района окончено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «кража». По версии следствия, 39-летний житель одного из поселков украл с территории предприятия имущество более чем на 11 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о преступлении обратился один из работников организации. Он сообщил, что с дорожной техники, хранившейся на огороженной промышленной площадке, кто-то снял фары и зеркала заднего вида. Помимо оборудования пропали набор инструментов и нож. Как выяснилось, кражу совершил бывший работник предприятия, который некоторое время назад был уволен.

В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его причастность к совершению кражи. Обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что пошел на преступления из-за обиды на руководство. Похищенное имущество он спрятал в своем сарае, а затем вывез в другой регион, куда отправился на заработки. Похищенное имущество было изъято.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.