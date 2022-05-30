Житель Карелии обманул государство, получив лишних 15 тысяч рублей

Жителя Калевальского района будут судить за то, что он устроился на работу и не рассказал об этом, сообщили в МВД Карелии.

В Калевальском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ранее судимого местного жителя.

Молодой человек в свое время уволился с работы и встал на службу занятости, где начал получать пособие по безработице. При этом он был предупрежден о необходимости сообщить о приеме на работу агентство занятости.

Через некоторое время мужчина устроился подработать в соседний муниципалитет водителем по договору подряда, однако сообщать об этом в службу занятости он не стал, продолжая получать пособие.

Когда об этом стало известно, молодому человеку предложили самостоятельно возместить ущерб — более 15 тысяч рублей — и лишь после его отказа потерпевшая сторона обратилась в полицию.

Теперь судьбу нарушителя решит суд.