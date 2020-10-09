Житель Карелии обменял украденное пальто на алкоголь

Мужчина из Кондопоги снял пальто с манекена и скрылся, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже.



Неизвестный мужчина вечером украл пальто, которое висело на манекене. Ущерб составил 4 тысячи рублей.



Оперативники установили подозреваемого – неработающего 29-летнего жителя города. По его словам, он проходил мимо магазина одежды и обратил внимание на выставленный неподалеку манекен.



Воспользовавшись отсутствием свидетелей, мужчина снял с него одежду и скрылся. После этого продал пальто за несколько бутылок крепкого алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.