Житель Карелии обокрал друга и спрятал деньги в подъезде

В полицию Сегежского района обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что у него в гостях была компания знакомых, после чего он обнаружил пропажу кредитной карты. Гражданин сразу обратился к правоохранителям, так как на мобильный телефон стали приходить смс-уведомления о снятии средств.

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили 33-летнего подозреваемого, знакомого заявителя. В день преступления данный гражданин ходил со своим приятелем в магазин и запомнил пин-код, когда тот расплачивался кредитной картой на кассе.

По версии полицейских, некоторое время спустя, уже находясь в гостях у владельца карты, подозреваемый похитил карту, после чего в спешке ушел. Мужчина снял 48 тысяч рублей в ближайшем банкомате, выкинул похищенную карту, а затем спрятал наличные в одном из подъездов, чтобы отвести от себя подозрения.

На подозреваемого завели уголовное дело.