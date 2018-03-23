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Новости. Криминал
13:02, 23 Марта 2018

Житель Карелии обокрал квартиру обеспеченного знакомого

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В Кондопожском районе мужчина похитил имущество из пустующего жилья.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию поступило заявление от петрозаводчанина, у которого в деревне Суна Кондопожского района есть квартира. Приехав туда в очередной раз, мужчина обнаружил в доме следы незваного гостя. Дверь была вскрыта, а из кладовки пропали лодочный мотор и бензопила. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 37-летний житель соседней деревни, который сознался в преступлении и сообщил, где спрятал похищенное.

Выяснилось, что в настоящее время фигурант нигде не работает. В вечер преступления он употреблял алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, а денег для его приобретения не было, он вспомнил про вполне обеспеченного знакомого. Его квартира находилась неподалеку, а сам хозяин постоянно проживает в столице республики. Вооружившись монтировкой, мужчина отправился туда и проник в квартиру, откуда забрал чужое имущество и спрятал его в лесу, чтобы на следующий день продать. Однако его планам помешали сотрудники полиции.

По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-23 13:52:42
Владелец лодочного мотора и бензопилы общей стоимостью 40 тыщ рублей по сунским меркам весьма обеспеченный человек. Зажиточный.
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