890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Временно открылось автомобильное сообщение между Финляндией и Россией, но не для всех 2
Сегодня 11:41
СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус 2
Сегодня 15:28
Два "космических" врача, одетые в специальные костюмы, проверили, что болит у депутата 7
Сегодня 07:15

Житель Карелии обокрал радушного хозяина, чтобы продолжить праздник

Новости. Криминал
18:20, 26 Марта 2020
фото: © pixabay/© Александр Рюмин/ТАСС
Загрузка...

В Лоухском районе мужчина прогулял украденные у собутыльника деньги.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Лоухского района поступило заявление о краже кошелька с 3 тысячами рублями. Полицейские выяснили, что в квартире у местного жителя долгое время собирались компании, где мужчины злоупотребляли алкоголем. В один из дней хозяин жилища обнаружил, что из кошелька пропали деньги.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого - 40-летнего жителя поселка-завсегдатая застолий у пострадавшего. Мужчина сознался, что знал, где хозяин хранит кошелек и похитил оттуда деньги, когда остался один. На 3 тысячи он купил сигареты, алкоголь и продукты. Но украденные деньги он обязался вернуть радушному хозяину.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Аналитика

Сегодня 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 5
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 13
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
Сегодня 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»