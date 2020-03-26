Житель Карелии обокрал радушного хозяина, чтобы продолжить праздник

В Лоухском районе мужчина прогулял украденные у собутыльника деньги.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Лоухского района поступило заявление о краже кошелька с 3 тысячами рублями. Полицейские выяснили, что в квартире у местного жителя долгое время собирались компании, где мужчины злоупотребляли алкоголем. В один из дней хозяин жилища обнаружил, что из кошелька пропали деньги.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого - 40-летнего жителя поселка-завсегдатая застолий у пострадавшего. Мужчина сознался, что знал, где хозяин хранит кошелек и похитил оттуда деньги, когда остался один. На 3 тысячи он купил сигареты, алкоголь и продукты. Но украденные деньги он обязался вернуть радушному хозяину.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

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