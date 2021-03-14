Житель Карелии снял с карты приятеля деньги, предварительно отключив его телефон

В Сегежском районе рецидивист обокрал спящего приятеля, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 41-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что у него пропала банковская карта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Он дал признательные показания.

В один из дней подозреваемый находился у заявителя в квартире и распивал с ним спиртное. По версии следствия, когда хозяин заснул, гость похитил его кошелек, в котором хранились банковская карта и записка с пин-кодом. Также, как выяснили полицейские, он вынул из мобильного телефона приятеля сим-карту, чтобы тот не смог получать уведомления о снятии средств, выкинул ее и после этого обналичил в банкомате 67 тысяч рублей. В дальнейшем все деньги были потрачены.

Возбуждено уголовное дело.