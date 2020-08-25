Житель Карелии обокрал спящую подругу ради вредных привычек

В полицию Костомукши о краже со счета банковской карты заявила горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемого – 32-летнего местного жителя. Он рассказал, что находился в гостях у потерпевшей, где они вместе распивали спиртное.



Когда та уснула, он решил проверить, подключен ли ее мобильный телефон к интернет-банкингу. Получив доступ к личному кабинету женщины, мужчина перевел 9,5 тысяч рублей несколькими операциями на счета своих друзей. Затем он взял у них деньги и потратил на алкоголь, сигареты и продукты питания.

Уголовное дело костомукшанина, неоднократно судимого за имущественные преступления, направлено в суд.

Ранее житель Карелии разочаровал приятеля "недружеским" поступком.