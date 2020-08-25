Житель Карелии разочаровал приятеля "недружеским" поступком

В полицию Кемского района поступило заявление от местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек указал, что ночью из его квартиры исчез мобильный телефон. Ущерб превысил 6,7 тысячи рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен друг заявителя – 23-летний кемлянин. По словам подозреваемого, после совместного распития спиртного, когда его друг уснул, он похитил гаджет. А затем продал его на улице за одну тысячу рублей. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга.