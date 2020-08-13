890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелию ждет жаркая политическая осень
Сегодня 16:19
Полиция Петрозаводска нашла подростков, разломавших фонарь в парке 18
Сегодня 10:29
Работника предприятия в Карелии убило током
Сегодня 12:31
Житель Карелии, отсидевший срок за убийство трех человек, вновь взялся за старое 1
Сегодня 07:50
Имущество остановленного завода в Карелии арестовано за долги 14
Сегодня 10:33

Жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга

Новости. Криминал
18:40, 13 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию Сортавальского района поступило заявление о краже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В полицию обратилась 49-летняя горожанка. Женщина забыла мобильный телефон в примерочной магазина, и кто-то его похитил.

К краже оказалась причастна 21-летняя девушка. Она рассказала, что выбирала платье. А когда зашла в примерочную, то заметила мобильный телефон. Похитив его, девушка выбросила сим-карту, сбросила данные до заводских настроек и сама пользовалась гаджетом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вернувшийся с зоны житель Карелии пошел на преступление ради отдыха в сауне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 1
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»