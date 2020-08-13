Жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга

В полицию Сортавальского района поступило заявление о краже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В полицию обратилась 49-летняя горожанка. Женщина забыла мобильный телефон в примерочной магазина, и кто-то его похитил.

К краже оказалась причастна 21-летняя девушка. Она рассказала, что выбирала платье. А когда зашла в примерочную, то заметила мобильный телефон. Похитив его, девушка выбросила сим-карту, сбросила данные до заводских настроек и сама пользовалась гаджетом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вернувшийся с зоны житель Карелии пошел на преступление ради отдыха в сауне.