Жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга

В полицию Сортавальского района поступило заявление о краже, сообщили в ГИБДД Карелии.
В полицию обратилась 49-летняя горожанка. Женщина забыла мобильный телефон в примерочной магазина, и кто-то его похитил.
К краже оказалась причастна 21-летняя девушка. Она рассказала, что выбирала платье. А когда зашла в примерочную, то заметила мобильный телефон. Похитив его, девушка выбросила сим-карту, сбросила данные до заводских настроек и сама пользовалась гаджетом.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее вернувшийся с зоны житель Карелии пошел на преступление ради отдыха в сауне.
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