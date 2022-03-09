Житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь

Трагедия разыгралась во время пьяных посиделок в поселке Лоухи, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Лоухскому району обратилась 26-летняя местная жительница. Она сообщила, что в отношении неё совершено преступление против личности.

Как выяснили полицейские, молодая женщина приехала на день рождения в гости к своему возлюбленному. Когда застолье подошло к концу, мужчина вышел из дома и отправился гулять.

Вернувшись домой под утро, он разбудил женщину и обвинил её в неверности. Затем, по версии полиции, возлюбленный достал охотничий нож и нанёс «неверной» не менее трёх ударов в грудь. Пострадавшая вызвала полицию и бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пациентку. Впоследствии полученные ею травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В это же время в правоохранительные органы поступила информация, что в двух магазинах посёлка неизвестный открыто похитил алкогольную продукцию. Представители торговых организаций рассказали одну и ту же историю: злоумышленник прошёл в зал, взял с витрины пиво и вино, открыл спиртное и начал его пить. Затем, игнорируя требования продавцов и минуя кассовую зону, вышел на улицу и скрылся с похищенным.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили, что к совершению преступления против личности и грабежей причастен один и тот же человек — 32-летний ранее судимый местный житель. Правоохранители установили его местонахождение и задержали. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведётся дознание.