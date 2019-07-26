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Новости. Общество
18:20, 26 Июля 2019
фото: Alexey Filippov / RIA Novosti

Житель Карелии обвиняется в фиктивной прописке гастарбайтера

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Прокуратура Лахденпохского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию иностранца, сообщает прокуратура Карелии. гражданина

По версии следствия, мужчина по просьбе знакомого согласился на фиктивную регистрацию по своему адресу гражданина иностранного государства без предоставления квартиры для фактического проживания.

Для этого он через многофункциональный центр на гастарбайтера необходимые для миграционного учета документы.

Факт фиктивной регистрации был выявлен сотрудниками миграционного пункта полиции при проведении плановых рейдовых мероприятий.  

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Лахденпохского района для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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кир
2019-07-26 18:29:34
Только бы не работать.
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