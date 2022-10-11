Житель Карелии обворовал доверявшую ему коллегу

В Олонецком районе полицейские раскрыли кражу с кредитной карты, сообщили в МВД республики.

Оперативники выяснили обстоятельства произошедшего и установили подозреваемого — 20-летнего жителя одной из деревень района, оказавшегося коллегой потерпевшей.

Как рассказал молодой человек, однажды женщина дала ему свою кредитку для оплаты товара. Вернувшись из магазина, он отдал карточку владелице не сразу. А когда спустя какое-то время женщина забрала кредитку назад, то обнаружила, что там не хватает денег.

Подозреваемый признал вину, объяснив, что украл со счета деньги бесконтактным путем. Ущерб он возместил.

По статье «кража» было возбуждено и в настоящий момент расследуется уголовное дело.