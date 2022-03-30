Житель Карелии, огорченный пропажей 5 тысяч рублей, набил лицо собутыльнику и отобрал гаджет

В Сортавальском районе пьянка закончилась дракой, грабежом и уголовным делом, сообщили МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 25-летний горожанин и сообщил, что его избили и отобрали недавно купленный мобильный телефон стоимостью не менее 28 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции выяснили детали произошедшего и разобрались в ситуации. Так, заявитель с приятелями распивал спиртное в квартире своей знакомой. Во время застолья один из участников — 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу 5 тысяч рублей и стал обвинять всех присутствующих в краже.

Позже он подошёл к одному из гостей, начал наносить ему удары по лицу и требовать вернуть 5 тысяч. Затем отобрал у мужчины смартфон и скрылся. А потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам неподалёку от места происшествия. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли похищенный гаджет.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Эпизод хищения 5 тысяч у подозреваемого в ходе проверки не подтвердился.