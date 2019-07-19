Житель Карелии ограбил пустующее предприятие, вооружившись стамеской

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Мужчина украл с территории предприятия металлические трубы, сообщили в МВД Карелии.
Работники одной из строительных организаций Олонецкого района обратились в полицию с заявлением о краже. С территории неработающего предприятия были похищены металлические трубы.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – местного 21-летнего жителя. Он рассказал, что как-то раз рыбачил неподалеку от производственной площадки и заметил металлические трубы. Предположив, что их можно выгодно сдать, он вооружился стамеской и распилил изделия. Затем похитил с территории и сбыл их часть в пункт приема черного металлолома. Незаконно добытые деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
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