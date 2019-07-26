Житель Карелии оштрафован судом за хранение патронов

Новости по теме
Загрузка...
Житель Сегежского района осужден за незаконное хранение боеприпасов, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, 30-летний житель Сегежского района с 28 февраля по 24 апреля 2019 года мог выдать боеприпасы правоохранительным органам. Однако не стал делать этого. И хранил у себя 11 винтовочных патронов для нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62х51 мм.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
23.07.2019, 13:07
23.07.2019, 21:03
22.07.2019, 21:05
23.07.2019, 21:48
Аналитика
Сегодня 13:19
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
25.07.2019 09:56
24.07.2019 13:18
24.07.2019 10:51
23.07.2019 13:03
Чтиво
25.07.2019 13:22
Личное мнение
Граждан страны не интересует ущемление их выборного права.
23.07.2019 13:07
22.07.2019 12:58
18.07.2019 16:19
Комментарии