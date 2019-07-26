Житель Карелии оштрафован судом за хранение патронов

Житель Сегежского района осужден за незаконное хранение боеприпасов, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, 30-летний житель Сегежского района с 28 февраля по 24 апреля 2019 года мог выдать боеприпасы правоохранительным органам. Однако не стал делать этого. И хранил у себя 11 винтовочных патронов для нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62х51 мм.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.