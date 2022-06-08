Житель Карелии оштрафован за дискредитацию военных

В Карелии мужчина получил штраф за комментарии в соцсети, которые суд признал экстремистскими.

Сортавальский городской суд признал виновным жителя Сортавалы в совершении публичных действий по дискредитации использования вооруженных сил России. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом информирует ФСБ.

Сообщается, что подсудимый разместил в соцсети комментарии экстремистского содержания. Данные комментарии «были направлены на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также воспрепятствование использования вооруженных сил в указанных целях».