Житель Карелии отблагодарил сотрудницу миграционного пункта, воссоединившую его с дочерью

В полицию Кондопожского района поступил благодарственный отзыв.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Кондопожскому району поступило обращение от местного жителя, который выразил благодарность главному специалисту-эксперту миграционного пункта.

Кондопожанин оказался в непростой ситуации. Он запланировал визит к дочери, проживающей за рубежом, при этом у него истекал срок действия имеющегося на руках паспорта. Подать заявление через Единый портал государственных услуг мужчина не мог и обратился за получением нового загранпаспорта непосредственно в миграционный пункт.

Сотрудница подразделения Елена Вишневская профессионально и доступно проконсультировала кондопожанина, а также помогла заполнить заявление. Кроме того, он был приятно удивлен отсутствием очереди. В своём обращении автор отметил внимательность, вежливость и доброжелательность работника подразделения и поблагодарил ее за содействие.