Житель Карелии отделался условным сроком за три куста конопли и хранение пороха

Беломорчанин выслушал приговор по обвинению в производстве наркотика и хранении взрывчатки, сообщили в районном суде.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении жителя района. Как удалось доказать, мужчина хранил в жестяной банке в подвале дома бездымный порох массой 24,05 грамма.



Его эксперты признали взрывчатым веществом метательного действия, пригодным к использованию.



Также житель Беломорского района купил семена конопли, из которых вырастил три куста и перенес их в подвал дома, где высушил. Вес наркотика - 72,75 грамма.



Подсудимый вину признал полностью и раскаялся. Суд лишил его свободы на срок один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком два года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.