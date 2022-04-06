Житель Карелии отобрал телефон у бывшей возлюбленной и стал фигурантом уголовного дела

В Беломорском районе помощь участкового понадобилась женщине, которую бывший сожитель лишил смартфона.

В полицию обратилась жительница Беломорского района. У неё отобрали телефон, рассказали в МВД Карелии.

На помощь 47-летней сельчанке пришёл участковый. Он выяснил, что телефон забрал 44-летний мужчина. Заявительница ранее состояла в романтических отношениях и даже проживала на одной жилплощади с обидчиком. В последнее время их союз разладился. И она уже обращалась в полицию, когда бывший сожитель разбил её мобильный телефон. Нарушителя привлекли к ответственности. Мужчина приобрел бывшей возлюбленной новый гаджет взамен испорченного и передал под расписку. Но в ходе очередной ссоры, фигурант решил забрать телефон, заявив, что раз он покупал смартфон, значит тот принадлежит ему. Тогда жительница севера Карелии вновь обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Телефон изъят в качестве доказательства.

Ранее сообщалось, пассажир воспользовался сном соседа по купе и вышел на станции в Карелии с дорогим телефоном.