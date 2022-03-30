Пассажир воспользовался сном соседа по купе и вышел на станции в Карелии с дорогим телефоном

Транспортные полицейские Карелии по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в поезде.

К сотрудникам полиции на станции Кемь обратился пассажир поезда «Санкт-Петербург – Мурманск» с просьбой помочь найти его мобильный телефон. Транспортные полицейские по горячим следам установили подозреваемого в краже - 48-летнего уроженца Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

Установлено, что 49-летний житель Лоухского района возвращался на поезде домой из Санкт-Петербурга. Мужчина оставил телефон на столике в купе плацкартного вагона и лег спать. Проснувшись, он не обнаружил смартфон на прежнем месте. Сумма ущерба составила свыше 17 тысяч рублей.

Транспортные полицейские выяснили, что сосед по купе, воспользовавшись ситуацией, при выходе на станции Сегежа совершил кражу телефона.

В результате осмотра съемной квартиры злоумышленника в Сегеже стражи порядка обнаружили и изъяли похищенный гаджет.

Ранее обвиняемый не имел проблем с законом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, транспортные полицейские Карелии сняли трех пьяных дебоширов с поездов дальнего следования.