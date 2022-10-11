Житель Карелии отомстил за оскорбленную подругу двумя ударами ножа в грудь обидчика

В Прионежском районе арестован 60-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, ночью 30 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к своей знакомой, проживающей в поселке Ладва Прионежского района. Женщина пожаловалась на брата из-за сказанных им обидных оскорблений. Мужчина решил отомстить и напал на обидчика. Он с силой нанес ему два удара ножом в грудь. Добить брата подруги не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление. Он схватил рукой лезвие ножа и предотвратил очередной удар. На помощь к мужчине также пришли находящиеся в квартире люди. Они сумели оттащить нападавшего.

Благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно – медицинские экспертизы.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Ранее сообщалось, пенсионера в Карелии взяли под стражу после того, как он изрезал товарища в лесу.